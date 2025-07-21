Україна та Франція готуються укласти угоду про стратегічне партнерство, - Сибіга
Україна та Франція готуються до укладення угоди про стратегічне партнерство. Країни посилюють оборонну співпрацю, зокрема у сфері ППО, дронів і ракет.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро у Києві.
"Сьогодні було підписано два документи. Один з них - декларація про наміри співпраці у стратегічно важливих секторах, зокрема у сферах критично важливої сировини, енергетики та високих технологій", - сказав Сибіга.
За його словами, підписання цих документів - важливий крок на шляху до угоди про стратегічне партнерство, яку Україна та Франція планують укласти під час засідання міжурядової комісії у Києві.
Глава МЗС України подякував Франції за військову допомогу, загальний обсяг якої досяг 8 млрд євро.
Він також розповів, що детально обговорив із Барро розвиток оборонної співпраці, зокрема у сферах протиповітряної оборони, далекобійних озброєнь та дронів.
Сибіга зазначив, що українська оборонна промисловість вже є одним з ключових факторів безпеки не лише України, а й всієї євроатлантичної спільноти.
"Ми швидко масштабуємо виробництво, але потребуємо додаткових ресурсів. Ми здатні виробити на 6 млрд більше дронів, зокрема дуже ефективних дронів-перехоплювачів. Домовилися працювати разом над пошуком відповідних ресурсів з різноманітних джерел", - повідомив міністр.
Він додав, що цими днями французькі оборонні компанії беруть участь в українсько-французькому оборонному форумі в Києві.
"Очікуємо на реалізацію нових ініціатив, спільного виробництва дронів, систем ППО, ракетного озброєння, а також локалізації виробництва в Україні", - зазначив Сибіга.
Допомога Україні від Франції
Нагадаємо, Франція є одним з основних союзників України. Вона вже надала українським воїнам легкі танки AMX-10RC, САУ Caesar і багато іншої військової техніки.
Зокрема, у лютому цього року стало відомо, що Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Вони вже допомагають захищати небо України від російських атак.
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