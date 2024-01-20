ЄС розробив мирний план для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, - ЗМІ

"З огляду на поточну ситуацію і незважаючи на очевидні труднощі та невизначеності, час для підготовки до (всеосяжного) ізраїльсько-палестинського миру настав", - йдеться у введенні до проєкту документа, з яким ознайомився Euractiv.

Зусилля спрямовані на те, щоб міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок, 22 січня, обговорили ситуацію в Секторі Газа та її ширші наслідки для регіону з деякими з ключових зацікавлених сторін у регіоні.

У документі викладено низку кроків, які зрештою можуть призвести до встановлення миру в Секторі Гази, створення незалежної палестинської держави, нормалізації відносин між Ізраїлем та арабським світом і забезпечення довгострокової безпеки в регіоні, йдеться в неофіційному документі, підготовленому дипломатичною службою ЄС (EEAS).

Дорожня картка з 10 пунктів

Майбутній мирний процес має призвести до створення незалежної палестинської держави, яка "житиме пліч-о-пліч" з Ізраїлем, і "повної нормалізації" відносин між Ізраїлем і арабським світом, ідеться в розробленому плані.

"Нереально припустити, що ізраїльтяни і палестинці (останні представлені ООП і ПА) в найближчому майбутньому безпосередньо почнуть двосторонні мирні переговори щодо досягнення всеосяжного миру, не кажучи вже про завершення таких переговорів, без активної міжнародної участі", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що палестинцям знадобиться відроджена політична альтернатива ХАМАСу, а ізраїльтянам - політична воля для участі в значущих переговорах щодо вирішення проблеми двох держав.

Ключовим елементом майбутньої мирної "дорожньої карти" ЄС є "Підготовча мирна конференція" за участю ЄС, США, Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії, Ліги арабських держав та ООН.

Її учасники перебуватимуть у постійному контакті з ізраїльськими та палестинськими офіційними особами "на кожному кроці та в будь-який час", іменованими "сторонами конфлікту", але від самого початку вони не будуть "змушені сидіти один з одним".

Сектор Газа і Західний берег річки Йордан представлятимуть Палестинська адміністрація (ПА) і Організація визволення Палестини (ОВП), а не ХАМАС, який править Сектором Газа з моменту його захоплення в 2007 році і внесений до списку терористичних організацій ЄС і США.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали близько 250 людей. Згодом через обмін заручниками терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію щодо встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткової шкоди цивільному населенню у Секторі Газа.

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