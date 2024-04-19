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У ЄС розповіли про зміст 14 пакету санкцій проти РФ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії за триваючу війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

Високопоставлений чиновник ЄС на брифінгу повідомив, що новий пакет включатиме каральні заходи проти тих, хто обходить існуючі санкції проти Росії. 

Водночас він додав, що список осіб і організацій, чиї активи в ЄС мають бути заморожені, також, імовірно, буде знову розширено. 

Служба зовнішніх зв'язків ЄС і Єврокомісія мають намір представити конкретні пропозиції країнам-членам наступного тижня.

Санкції проти Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Європейський союз невпинно запроваджує санкції проти Росії, прагнучи приборкати агресора і зупинити його військову машину. Ці обмеження б'ють по російських чиновниках, олігархах, ключових секторах економіки, а також по компаніях і підприємствах, що працюють на благо російського режиму.

23 лютого 2024 року ЄС ухвалив черговий, 13-й за рахунком, пакет санкцій, ще більше посиливши тиск на Росію. Європейська рада ухвалила внести до санкційного списку 106 фізичних і 88 юридичних осіб.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до подальшого посилення санкцій проти Росії. Він підкреслив, що ракети "Кинджал", які Росія застосовує для обстрілу України, містять десятки іноземних деталей.

Раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС уже розпочав підготовку над 14-м пакетом санкцій проти Росії.

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