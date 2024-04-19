В ЕС рассказали о содержании 14 пакета санкций против РФ

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Европейский союз неустанно вводит санкции против России, стремясь обуздать агрессора и остановить его военную машину. Эти ограничения бьют по российским чиновникам, олигархам, ключевым секторам экономики, а также по компаниям и предприятиям, работающим на благо российского режима.

23 февраля 2024 года ЕС принял очередной, 13-й по счету, пакет санкций, еще больше ужесточив давление на Россию. Европейский совет постановил включить в санкционный список 106 физических и 88 юридических лиц.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к дальнейшему ужесточению санкций против России. Он подчеркнул, что ракеты "Кинжал", применяемые Россией для обстрелов Украины, содержат десятки иностранных деталей.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС уже начал подготовку над 14-м пакетом санкций против России.

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