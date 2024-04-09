ЄС розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, - віце-президент Єврокомісії

Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт европейської комісії.
"Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні. Він, ймовірно, включатиме широкий перелік обмежувальних заходів з сильним акцентом на боротьбу з обходом - наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати верхню межу цін на експорт нафти", - повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
Він зауважив, що ЄС також шукає спосіб зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.
"З погляду ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями", - додав Домбровскіс.
Віцепрезидент Єврокомісії також наголосив, що ЄС й надалі чинитиме тиск на Росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не знаходилися.
"Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал", - зауважив він.
З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз регулярно запроваджує санкції проти Росії за агресивну війну проти України. Обмеження запроваджуються проти російських чиновників, олігархів, секторів економіки, компаній та оборонних підприємств агресора.
23 лютого 2024 року ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Європейська Рада постановила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб.
Президент України Володимир Зеленський також закликав посилити санкції проти Росії. За його словами, аеробалістичні ракети "Кинджал", якими Росія обстрілює Україну, вміщують десятки іноземних деталей.
Нещодавно міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії запропонували Євросоюзу заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.
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