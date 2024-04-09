ЕС начал подготовку 14-го пакета санкций, - вице-президент Еврокомиссии

Европейский союз начал подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной этого года.
Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.
"Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с обходом - например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать верхнюю границу цен на экспорт нефти", - сказал Домбровскис.
Он отметил, что ЕС также ищет способ остановить обход санкций через западные дочерние компании, работающие в странах за пределами Европы.
"С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, которые сохраняют влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, осуществляемые этими дочерними компаниями", - добавил Домбровскис.
Вице-президент Еврокомиссии также подчеркнул, что ЕС и в дальнейшем будет оказывать давление на Россию и тех, кто поддерживает ее на поле боя, где бы они ни находились.
"Мы продолжим преследовать друзей Путина. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять ее военный арсенал", - отметил он.
С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз регулярно вводит санкции против России за агрессивную войну против Украины. Ограничения вводятся против российских чиновников, олигархов, секторов экономики, компаний и предприятий агрессора.
23 февраля 2024 года ЕС принял 13-й пакет санкций против России. Европейский Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский также призвал ужесточить санкции против России. По его словам, аэробалистические ракеты "Кинжал", которыми Россия обстреливает Украину, вмещают десятки иностранных деталей.
Не так давно министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Евросоюзу запретить импорт зерна из России и Белоруссии.
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