У ЄС розкрили плани щодо відмови від російського газу

Блок із 27 країн має представити свій план 6 травня. ЄС, чия залежність від російського газу скоротилася після 2022 року, продовжить знижувати свій імпорт, заявив Кошта.

"Це створює простір на ринку для імпорту від інших постачальників, що означає нові можливості для Сполучених Штатів", - сказав він.

Заходи ухвалюють у той час, коли ЄС вивчає можливість укладення угоди зі США для розв'язання торговельної суперечки. Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Європу купувати більше американських енергоносіїв, якщо блок хоче уникнути тарифів.

Наразі США є третім за величиною постачальником газу в ЄС.

Приватні контракти

У той час як торговельні переговори між США і ЄС ведуться Європейською комісією, рішення про підписання нових контрактів на закупівлю СПГ зі США перебувають у руках компаній і залежать від їхнього погляду на ринок і ціни. За словами Кошти, у багатьох із них довгострокові контракти з Росією.

"Політичний сигнал, який подає комісія, полягає в тому, що у європейських компаній є вагомі причини знайти хороші ціни в США", - сказав він. "Є чудова можливість збільшити імпорт СПГ зі США".

Дорожня карта, над якою працює Єврокомісія, покликана запропонувати європейським компаніям інструменти для розірвання довгострокових контрактів з Росією. Комісія розглядає можливість рекомендувати використання торговельних заходів, таких як квоти або тарифи на рівні ЄС.