Війни в Україні недостатньо: в ЄС шукають спосіб розірвати газові контракти з Москвою

Брюссель вивчає правові варіанти, які дозволили б європейським компаніям розірвати довгострокові газові контракти з Росією, не виплачуючи Москві величезні штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Європейська комісія вивчає контракти і можливість оголошення форс-мажору. Використання війни Росії проти України для форс-мажору може бути юридично недостатнім, сказав один чиновник ЄС.

Постачання трубопровідного газу з території РФ до Європи різко скоротилися після початку війни, проте обсяги російського скрапленого природного газу СПГ швидко зросли за останні три роки.

Юристи Єврокомісії вивчають правові варіанти в рамках дорожньої карти того, як блок позбудеться російського викопного палива до 2027 року. План з'явився в критичний момент для ЄС, оскільки він також намагається представити енергетичну угоду США для протидії тарифному режиму президента Дональда Трампа.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС заплатив Росії 21,9 млрд євро за нафту і газ у період з лютого 2024 року по лютий 2025 року.

Контракти на скраплений газ

На відміну від російського вугілля, газ не підпадав під заборону на імпорт, тоді як ЄС заборонив 90% імпорту нафти з Москви. Імпорт газу, що поставляється країною, збільшився приблизно на 60% за останні три роки, але загальний обсяг експорту російського газу в блок, як і раніше, залишається найнижчим із 2022 року.

Порти Франції, Іспанії та Бельгії є основними імпортними вузлами для російського СПГ. Завод "Ямал СПГ", як і раніше, має контракти з деякими з найбільших енергетичних компаній, включно з Shell і Naturgy.

Аналітичний центр Bruegel з Брюсселя цього місяця виступив на користь тарифів, а не повної заборони на імпорт російського газу, зазначивши, що перший варіант принесе дохід ЄС і змусить російських постачальників знизити ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними. На відміну від санкцій, для схвалення тарифів потрібна лише підтримка більшості держав-членів ЄС.

"Терміново необхідний ефективний загальний інструмент щодо імпорту російського газу, оскільки в іншому випадку Росія може знову використати (перспективу) вибіркових поставок газу для розпалювання глибоких розбіжностей між державами-членами", - написали вони.