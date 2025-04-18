В ЕС раскрыли планы по отказу от российского газа

Блок из 27 стран должен представить свой план 6 мая. ЕС, чья зависимость от российского газа сократились после 2022 года, продолжит снижать свой импорт, заявил Кошта.

"Это создает пространство на рынке для импорта от других поставщиков, что означает новые возможности для Соединенных Штатов", - сказал он.

Меры принимаются в то время, когда ЕС изучает возможность заключения сделки с США для разрешения торгового спора. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Европу покупать больше американских энергоносителей, если блок хочет избежать тарифов.

В настоящее время США являются третьим по величине поставщиком газа в ЕС.

Частные контракты

В то время как торговые переговоры между США и ЕС ведутся Европейской комиссией, решения о подписании новых контрактов на закупку СПГ из США находятся в руках компаний и зависят от их взгляда на рынок и цены. По словам Кошты, у многих из них долгосрочные контракты с Россией.

"Политический сигнал, который подает комиссия, заключается в том, что у европейских компаний есть веские причины найти хорошие цены в США", - сказал он. "Есть прекрасная возможность увеличить импорт СПГ из США".

Дорожная карта, над которой работает Еврокомиссия, призвана предложить европейским компаниям инструменты для расторжения долгосрочных контрактов с Россией. Комиссия рассматривает возможность рекомендовать использование торговых мер, таких как квоты или тарифы на уровне ЕС.