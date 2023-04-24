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ЄС розгортає у Молдові місію для посилення безпеки

Фото: ЄС розгортає у Молдові цивільну місію для посилення безпеки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз розгорне у Молдові цивільну місію для посилення безпеки перед гібридними загрозами, зокрема з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради ЄС.

Відповідне рішення погодили міністри закордонних справ країн ЄС на сьогоднішній зустрічі у Люксембурзі. Місія матиме назву EU Partnership Mission in the Republic of Moldova (EUPM Moldova).

Метою цієї цивільної місії є підвищення стійкості сектору безпеки Молдови у сферах управління кризами та гібридними загрозами, включаючи кібербезпеку, а також протидії маніпулюванню іноземною інформацією та втручанню.

Місія буде проводити консультації, також буде створений відділ, який займеться реалізацією проектів у зазначених сферах.

На прохання Молдови початковий мандат місії складатиме 2 роки. Головним відповідальним за проект у Брюсселі буде Стефано Томат зі спеціального директорату Європейської служби зовнішніх справ, який опікується усіма 11 цивільними місіями ЄС у Європі, Азії та Африці.

Нагадаємо, у Євросоюзі можуть дати "зелене світло" санкціями проти олігархів з Молдови, які підтримують проросійські мітинги у країні.

Також зазначимо, що на початку року в ЄС анонсували виділення Молдові додаткової допомоги через загрозу з боку Росії.

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