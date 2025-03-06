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ЄС розглянув створення коаліцій, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною

Фото: Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) розглянув ініціативу щодо створення коаліцій, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, яку цитує Sky News.

Під час розмови з журналістами, Каллас, відповідаючи на питання про неодноразові вето з боку Угорщини на політику ЄС щодо України, заявила, що ситуація стає дедалі складнішою.  

"... і саме тому в новій ініціативі ми також розглядаємо можливість створення коаліції бажаючих, щоб одна країна не могла заблокувати всіх інших. Я не буду говорити за Угорщину, ми все ще прагнемо до єдності 27 лідерів - і якщо це неможливо, Угорщина може говорити сама за себе", - пояснила вона. 

Позиція Угорщини щодо війни в Україні 

Офіційно Будапешт  виступає проти постачання зброї Україні та блокує окремі санкції ЄС проти Росії. Влада країни, зокрема прем'єр-міністр Віктор Орбан, наголошує на необхідності мирних переговорів та збереженні економічних зв’язків із Москвою, аргументуючи це енергетичною залежністю від російських ресурсів.

Попри участь у загальноєвропейських програмах допомоги, Угорщина відмовилася надавати військову підтримку та не пропускає зброю через свою територію. 

Як писало Politico, у Європарламенті планують позбавити Угорщину права голосу.  

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