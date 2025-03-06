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ЕС рассмотрел создание коалиций, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией

Фото: Кая Каллас, высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) рассмотрел инициативу по созданию коалиций, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каю Каллас, которую цитирует Sky News.

Во время разговора с журналистами, Каллас, отвечая на вопрос о неоднократных вето со стороны Венгрии на политику ЕС в отношении Украины, заявила, что ситуация становится все сложнее.

"... и именно поэтому в новой инициативе мы также рассматриваем возможность создания коалиции желающих, чтобы одна страна не могла заблокировать всех остальных. Я не буду говорить за Венгрию, мы все еще стремимся к единству 27 лидеров - и если это невозможно, Венгрия может говорить сама за себя", - пояснила она.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Официально Будапешт выступает против поставок оружия Украине и блокирует отдельные санкции ЕС против России. Власти страны, в частности премьер-министр Виктор Орбан, подчеркивает необходимость мирных переговоров и сохранении экономических связей с Москвой, аргументируя это энергетической зависимостью от российских ресурсов.

Несмотря на участие в общеевропейских программах помощи, Венгрия отказалась оказывать военную поддержку и не пропускает оружие через свою территорию.

Как писало Politico, в Европарламенте планируют лишить Венгрию права голоса.

 

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