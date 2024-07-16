ЄС розглядає можливість повернути мито ще на три сільгосппродукти з України

Європейський Союз може знову запровадити мита на українські мед, кукурудзу і курятину, оскільки Україна наближається до встановлених лімітів поставок цих продуктів.
Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками Ради міністрів ЄС із сільського господарства та рибальства.
Єврокомісар зазначив, що країни блоку загалом "висловили позитивні думки щодо нових автономних торговельних заходів і запроваджених захисних заходів".
"Ця ініціатива виходила від єврокомісара із сільського господарства - ввести ліміти на імпорт, і вони діють. Було введено обмеження на три продукти - цукор, яйця та овес", - наголосив Войцеховський.
Він додав, що ЄС стежить за ситуацією щодо інших чутливих продуктів.
"Найближчими до досягнення лімітів є мед, експорт якого сягнув уже 89% від установлених меж, кукурудза - 67% і курятина - 59%", - повідомив єврокомісар.
Поточний регламент безмитної торгівлі для України включає механізм екстреного гальмування для певних товарів. Цей механізм автоматично активується, якщо обсяг імпорту досягає середньорічного рівня, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.
У квітні Європейський парламент схвалив продовження безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією на рік, запровадивши нові обмеження на обсяг імпорту. Це буде останній перегляд умов. ЄС та Україна планують укласти довгострокову угоду у червні 2025 року.
Раніше Євросоюз ввів мита на цукор та яйця з України через стрибок імпорту.
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