ЄС розглядає можливість повернути мито ще на три сільгосппродукти з України

Єврокомісар зазначив, що країни блоку загалом "висловили позитивні думки щодо нових автономних торговельних заходів і запроваджених захисних заходів".

"Ця ініціатива виходила від єврокомісара із сільського господарства - ввести ліміти на імпорт, і вони діють. Було введено обмеження на три продукти - цукор, яйця та овес", - наголосив Войцеховський.

Він додав, що ЄС стежить за ситуацією щодо інших чутливих продуктів.

"Найближчими до досягнення лімітів є мед, експорт якого сягнув уже 89% від установлених меж, кукурудза - 67% і курятина - 59%", - повідомив єврокомісар.