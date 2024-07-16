ЕС рассматривает возможность вернуть пошлины еще на три сельхозпродукта из Украины

Еврокомиссар отметил, что страны блока в целом "высказали положительные мнения о новых автономных торговых мерах и введенных защитных мерах".

"Эта инициатива исходила от еврокомиссара по сельскому хозяйству - ввести лимиты на импорт, и они действуют. Были введены ограничения на три продукта - сахар, яйца и овес", - подчеркнул Войцеховский.

Он добавил, что ЕС следит за ситуацией в отношении других чувствительных продуктов.

"Ближайшими к достижению лимитов являются мед, экспорт которого достиг уже 89% от установленных пределов, кукуруза - 67% и курятина - 59%", - сообщил еврокомиссар.