RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС рассматривает возможность вернуть пошлины еще на три сельхозпродукта из Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский Союз может вновь ввести пошлины на украинские мед, кукурузу и курятину, так как Украина приближается к установленным лимитам поставок этих продуктов.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

Еврокомиссар отметил, что страны блока в целом "высказали положительные мнения о новых автономных торговых мерах и введенных защитных мерах".

"Эта инициатива исходила от еврокомиссара по сельскому хозяйству - ввести лимиты на импорт, и они действуют. Были введены ограничения на три продукта - сахар, яйца и овес", - подчеркнул Войцеховский.

Он добавил, что ЕС следит за ситуацией в отношении других чувствительных продуктов.

"Ближайшими к достижению лимитов являются мед, экспорт которого достиг уже 89% от установленных пределов, кукуруза - 67% и курятина - 59%", - сообщил еврокомиссар.

Ограничения при росте импорта

Текущий регламент беспошлинной торговли для Украины включает механизм экстренного торможения для определенных товаров. Этот механизм автоматически активируется, если объем импорта достигает среднегодового уровня, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

В апреле Европейский парламент одобрил продление беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией на год, введя при этом новые ограничения на объем импорта. Это будет последний пересмотр условий. ЕС и Украина планируют заключить долгосрочное соглашение в июне 2025 года.

Ранее Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины из-за скачка импорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГосударственная таможенная служба