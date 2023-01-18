ЄС розглядає четвертий пакет санкцій проти Ірану за підтримку Росії

Дипломатичні джерела агентства повідомили, що члени Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) будуть додані до списку санкцій наступного тижня.

Низка країн у ЄС закликала класифікувати Корпус вартових ісламської революції як терористичну організацію. Очікується, що Великобританія також ухвалить рішення найближчими тижнями.

"Ми дійсно розглядаємо новий раунд санкцій, і я б підтримала також включення до списку Революційної гвардії. Я чула, як кілька міністрів просили про це, і я думаю, що вони мають рацію", - сказала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво безпілотників.

Також прем'єр України Денис Шмигаль заявляв, що Київ очікує від ЄС запровадження санкцій проти російської державної компанії з атомної енергії "Росатом".

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