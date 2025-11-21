ЄС розчарований "дуже поганим планом" США щодо України, - Politico

Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що це лише перелік "пунктів для задоволення (російського диктатора - ред.) Путіна і дуже поганий план".

"Але сигнали свідчать про те, що українці повинні це прийняти. Київ чітко дає зрозуміти, що тиск на Україну є зайвим і нікому не допоможе", - сказав він.

Інший європейський високопосадовець заявив, що час останніх зусиль Білого дому є особливо невдалим, враховуючи, що президент України Володимир Зеленський "вже переживає важкий тиск через військові здобутки Росії та внутрішні проблеми, спричинені корупційним скандалом".

Як зазначає видання, європейці стикаються з ще одним суворим усвідомленням: їхні зусилля вихопити собі місце за столом переговорів, погодившись оплатити військову допомогу Україні, схоже, не дають результатів.

"Як європейці мають так мало можливостей впливу, навіть коли ми зараз оплачуємо весь рахунок?", - наголосив високопосадовець ЄС, назвавши запропоновані поступки, яких вимагають від України, "нерозумними".