ЄС, Росія і США провели таємні переговори напередодні подій в Карабаху, - ЗМІ

Європейський союз, Росія й Сполучені штати Америки провели таємні переговори за кілька днів до конфлікту в Нагірному Карабаху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами дипломата, який є обізнаний з ходом переговорів, зустріч відбулась 17 вересня в Стамбулі в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Азербайджан припинити дев'ятимісячну блокаду анклаву і пропустити туди конвої з гуманітарною допомогою з Вірменії.
Зустріч була зосереджена на тому, аби розв'язати питання постачання продовольства і палива для приблизно 100 000 мешканців Нагірного Карабаху.
Серед представників країн були:
Як відзначив дипломат, Клаара, аби уникнути непорозумінь зі співрозмовниками, намагався тримати лінії відкритими на багатьох фронтах протягом "останніх років", в тому числі в переговорах з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.
Речник Держдепартаменту США відмовився коментувати зустріч.
За словами американського чиновника, який побажав залишитись анонімним, дискусія виникла з розуміння того, що Кремль все ще утримує вплив у регіоні.
"Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим питанням, тому що вони мають вплив на сторони, тим більше, що ми зараз перебуваємо в нестабільному стані", - пояснив чиновник.
Військова операція Азербайджану у Нагірному Карабасі
19 вересня азербайджанські військові провели у Карабаському регіоні "антитерористичні заходи локального характеру". Під час операції, яка тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала й Баку заявило про досягнення цілей у регіоні, а також відновлення територіальної цілісності країни через 30 років конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.
Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Вже 28 вересня представники "влади" Нагірного Карабаху заявили про припинення свого існування з початку 2024 року.
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