UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС, Росія і США провели таємні переговори напередодні подій в Карабаху, - ЗМІ

Фото: ЄС, Росія і США провели таємні переговори напередодній подій в Карабаху (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз, Росія й Сполучені штати Америки провели таємні переговори за кілька днів до конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами дипломата, який є обізнаний з ходом переговорів, зустріч відбулась 17 вересня в Стамбулі в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Азербайджан припинити дев'ятимісячну блокаду анклаву і пропустити туди конвої з гуманітарною допомогою з Вірменії.

Зустріч була зосереджена на тому, аби розв'язати питання постачання продовольства і палива для приблизно 100 000 мешканців Нагірного Карабаху.

Серед представників країн були: 

  • Луїс Боно, старший радник Вашингтона з питань кавказьких переговорів;
  • Тойво Клаара - представник ЄС в регіоні; 
  • Ігор Ховаєв - спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна з питань відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Як відзначив дипломат, Клаара, аби уникнути непорозумінь зі співрозмовниками, намагався тримати лінії відкритими на багатьох фронтах протягом "останніх років", в тому числі в переговорах з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.

Речник Держдепартаменту США відмовився коментувати зустріч. 

За словами американського чиновника, який побажав залишитись анонімним, дискусія виникла з розуміння того, що Кремль все ще утримує вплив у регіоні.

"Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим питанням, тому що вони мають вплив на сторони, тим більше, що ми зараз перебуваємо в нестабільному стані", - пояснив чиновник. 

Військова операція Азербайджану у Нагірному Карабасі 

19 вересня  азербайджанські військові провели у Карабаському регіоні "антитерористичні заходи локального характеру". Під час операції, яка тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала й Баку заявило про досягнення цілей у регіоні, а також відновлення територіальної цілісності країни через 30 років конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. 

Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Вже 28 вересня представники "влади" Нагірного Карабаху заявили про припинення свого існування з початку 2024 року.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕвросоюзНагорный Карабах