ЕС рискует пропустить срок продления санкций против России из-за Орбана, - Bloomberg

Европейский Союз столкнулся с нежеланием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подписать продление санкций против России. Санкции должны продлеваться каждые шесть месяцев, и срок истекает 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Орбан 21 января снова обрушился с критикой на режим санкций блока, заявив, что 15 раундов санкций наносят вред экономике Европы. В декабре Орбан сказал, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении.

В первые дни своего пребывания у власти Трамп не подал никаких признаков того, что намерен ослабить санкции против Москвы, а накануне заявил, что, скорее всего, введет дополнительные меры, если Владимир Путин не сядет за стол переговоров по Украине.

Продление санкций

Послы ЕС встретятся несколько раз в ближайшие дни, чтобы выяснить, смогут ли они продвинуть продление, которое до сих пор было обычными дебатами, но требует единогласной поддержки 27 государств-членов блока. Несколько дипломатов заявили, что в настоящее время нет плана Б для продления санкций, если Орбан продолжит их блокировать.

Если дипломаты блока не смогут договориться о продлении на этой неделе, вопрос будет передан на рассмотрение министров иностранных дел, которые должны встретиться в Брюсселе 27 января, сказали источники, знакомые с ситуацией. Один из источников сказал, что блок все еще надеется урегулировать вопрос продления на этой неделе.

Орбан и раньше угрожал другими мерами, связанными с Украиной, но в конечном итоге отступил.

"Пришло время выбросить санкции в окно и создать отношения с русскими без санкций", - заявил Орбан 18 января. "До этого еще далеко", - добавил он, - "но нам нужно над этим работать".

Новый пакет

Даже несмотря на то, что возобновление застряло, ЕС продолжает обсуждать 16-й раунд санкций, как ранее сообщал Bloomberg. Большинство этих планов также потребуют поддержки Будапешта.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС следует рассмотреть возможность введения дополнительных санкций с целью сокращения доходов России от экспорта энергоносителей.

"Импорт российского сжиженного природного газа в настоящее время фактически увеличивается, поэтому есть способы, с помощью которых мы все еще можем оказывать большее давление на Россию", - сказал он в Давосе во время заседания, посвященного российской экономике.

Военный закон

Напомним, по информации Financial Times, в ЕС рассматривают варианты на случай вето Венгрии на продление санкций против Москвы.

В частности, речь идет 190 млрд евро в депозитарии Euroclear, расположенным в Бельгии. Если санкции не продлят, эти деньги "окажутся в России на следующий день", поскольку не будет оснований их удерживать.

На этот случай может быть использован королевский указ времен Второй мировой войны (за 1944 год), который позволит бельгийскому королю Филиппу I блокировать передачу из страны замороженных активов России.