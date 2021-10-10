ЕС рискует превратиться в объект из игрока в международной политике, - Боррель

Европейский союз рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав. Глава внешнеполитической службы ЕС призвал лидеров поддержать создание собственных вооруженных сил Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его оценке, в мире наметились две тенденции, которые все сильнее влияют на европейские дела. Во-первых, это усилия США и их союзников, направленные на сдерживание Китая.

В качестве примера Боррель привел формирование Вашингтоном, Лондоном и Канберрой оборонного пакта AUKUS, из-за которого Франция потеряла оборонный контракт с Австралией на более 50 млрд евро. Эти поставки теперь обеспечат США.

Во-вторых, "это многополярная динамика, при которой такие игроки, как Россия, стремятся расширить пространство для маневра и сферу влияния", продолжал Боррель. По его мнению, "такие действия довольно часто ущемляют ценности и интересы Евросоюза, как это произошло в Сирии, Ливии и Мали".

Как уточнил глава внешнеполитической службы ЕС, вооруженные силы должны не конкурировать с НАТО, а дополнять ее, при этом ЕС следует плотно координировать усилия с США, которые останутся для европейцев главным стратегическим партнером.

Как подтвердил Боррель, новый стратегический подход ЕС к глобальной политике и основные пути его реализации будут сформулированы в концепции "Стратегический компас ЕС".

Внешнеполитическая служба Евросоюза представит ее в ноябре, а утверждение ожидается в марте 2022 года.