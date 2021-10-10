ЄС ризикує перетворитися на об'єкт із гравця в міжнародній політиці, - Боррель

Європейський союз ризикує втратити здатність бути повноправним гравцем на світовій арені, перетворившись на об'єкт політики світових держав. Глава зовнішньополітичної служби ЄС закликав лідерів підтримати створення власних збройних сил Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

За його оцінкою, у світі намітилися дві тенденції, які все сильніше впливають на європейські справи. По-перше, це зусилля США та їхніх союзників, спрямовані на стримування Китаю.

Як приклад Боррель навів формування Вашингтоном, Лондоном і Канберрою оборонного пакту AUKUS, через який Франція втратила оборонний контракт з Австралією на понад 50 млрд євро. Ці постачання тепер забезпечать США.

По-друге, "це багатополярна динаміка, при якій такі гравці, як Росія, прагнуть розширити простір для маневру і сферу впливу", продовжував Боррель. На його думку, "такі дії досить часто ущемляють цінності та інтереси Євросоюзу, як це сталося в Сирії, Лівії та Малі".

Як уточнив глава зовнішньополітичної служби ЄС, збройні сили мають не конкурувати з НАТО, а доповнювати її, при цьому ЄС слід щільно координувати зусилля з США, які залишаться для європейців головним стратегічним партнером.

Як підтвердив Боррель, новий стратегічний підхід ЄС до глобальної політики та основні шляхи його реалізації будуть сформульовані в концепції "стратегічний компас ЄС".

Зовнішньополітична служба Євросоюзу представить її в листопаді, а затвердження очікується в березні 2022 року.