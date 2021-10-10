ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ЄС ризикує перетворитися на об'єкт із гравця в міжнародній політиці, - Боррель

Новость на русском →
Брюссель, Неділя 10 жовтня 2021 23:34
ЄС ризикує перетворитися на об'єкт із гравця в міжнародній політиці, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Європейський союз ризикує втратити здатність бути повноправним гравцем на світовій арені, перетворившись на об'єкт політики світових держав. Глава зовнішньополітичної служби ЄС закликав лідерів підтримати створення власних збройних сил Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

За його оцінкою, у світі намітилися дві тенденції, які все сильніше впливають на європейські справи. По-перше, це зусилля США та їхніх союзників, спрямовані на стримування Китаю.

Як приклад Боррель навів формування Вашингтоном, Лондоном і Канберрою оборонного пакту AUKUS, через який Франція втратила оборонний контракт з Австралією на понад 50 млрд євро. Ці постачання тепер забезпечать США.

По-друге, "це багатополярна динаміка, при якій такі гравці, як Росія, прагнуть розширити простір для маневру і сферу впливу", продовжував Боррель. На його думку, "такі дії досить часто ущемляють цінності та інтереси Євросоюзу, як це сталося в Сирії, Лівії та Малі".

Як уточнив глава зовнішньополітичної служби ЄС, збройні сили мають не конкурувати з НАТО, а доповнювати її, при цьому ЄС слід щільно координувати зусилля з США, які залишаться для європейців головним стратегічним партнером.

Як підтвердив Боррель, новий стратегічний підхід ЄС до глобальної політики та основні шляхи його реалізації будуть сформульовані в концепції "стратегічний компас ЄС".

Зовнішньополітична служба Євросоюзу представить її в листопаді, а затвердження очікується в березні 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає
Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця