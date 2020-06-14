ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС резко усилился приток беженцев

Новости » В мире     14.06.2020 - 15:59
В ЕС резко усилился приток беженцев
Фото: беженцы (flickr)

Самым популярным маршрутом для мигрантов является путь через Турцию, Грецию и Италию

В мае вновь резко усилился приток беженцев в Европейский союз после заметного снижения в апреле, вызванного пандемией коронавируса. В целом за год стало на 6% меньше нелегальных переходов границ ЕС.

Об этом сообщает DW.

Так, в прошлом месяце Европейская пограничная служба Frontex зафиксировала почти 4300 случаев несанкционированного перехода границ Евросоюза на главных миграционных маршрутах - почти втрое больше, чем в апреле.

В апреле приток беженцев в ЕС рекордно снизился из-за пандемии коронавируса. В целом, Frontex зарегистрировал за период с января по май 31 600 нелегальных пограничных переходов - это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самым популярным маршрутом для мигрантов является путь через Турцию, Грецию и Италию.

Как писало РБК-Украина, почти все страны Европейского Союза прошли первую волну коронавируса, кроме Польши и Швеции.

Напомним, по данным ВОЗ, ситуация с распространением COVID-19 в Европе улучшается, однако в глобальном масштабе в мире она ухудшается.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ЕвросоюзБеженцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь