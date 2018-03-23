ЕС решили отозвать посла из России

Это решение было принято на саммите в Брюсселе

Главы стран-участниц Европейского Союза после по итогам саммита в Брюсселе, который состоялся 22 марта, приняли решение отозвать посла из России. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает пресс-служба ЕС в Twitter.

"Мы приняли решение отозвать посла ЕС в России», - говорится в сообщении.

Главы государств и правительств ЕС встретились в Брюсселе, чтобы обсудить экономические вопросы. Лидеры разговаривали о социальных вопросах и торговле. Они также обговорили последние события в отношениях с Турцией и готовились к предстоящему саммиту ЕС - Западные Балканы, который состоится 17 мая. Также на саммите речь шла о налогообложении.

Напомним, ранее президент Евросовета сообщил, что Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, скорее всего, Россия ответственна за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения.