ЕС решили отозвать посла из России

Это решение было принято на саммите в Брюсселе
Главы стран-участниц Европейского Союза после по итогам саммита в Брюсселе, который состоялся 22 марта, приняли решение отозвать посла из России. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает пресс-служба ЕС в Twitter.
"Мы приняли решение отозвать посла ЕС в России», - говорится в сообщении.
Главы государств и правительств ЕС встретились в Брюсселе, чтобы обсудить экономические вопросы. Лидеры разговаривали о социальных вопросах и торговле. Они также обговорили последние события в отношениях с Турцией и готовились к предстоящему саммиту ЕС - Западные Балканы, который состоится 17 мая. Также на саммите речь шла о налогообложении.
Departure and doorstep by #SE @SwedishPM following the #EUCO "We decided to take home the #EU ambassador to #Russia" https://t.co/8l61yDcaGQ— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) March 23, 2018
Напомним, ранее президент Евросовета сообщил, что Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, скорее всего, Россия ответственна за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения.