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ЄС вирішили відкликати посла з Росії

НовиниПолітика    23.03.2018 - 03:55
Фото: Стефан Левен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)
Фото: Стефан Левен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)

Це рішення було прийнято на саміті в Брюсселі

Глави країн-учасниць Європейського Союзу за підсумками саміту в Брюсселі, який відбувся 22 березня, прийняли рішення відкликати посла з Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає прес-служба ЄС в Twitter.

"Ми прийняли рішення відкликати посла ЄС в Росії», - йдеться в повідомленні.

Глави держав і урядів ЄС зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити економічні питання. Лідери розмовляли про соціальні питання і торгівлю. Вони також обговорили останні події у відносинах з Туреччиною і готувалися до майбутнього саміту ЄС - Західні Балкани, який відбудеться 17 травня. Також на саміті йшлося про оподаткування.

 

Нагадаємо, раніше президент Євроради повідомив, що Єврорада згодyf з урядом Сполученого Королівства в тому, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері, і що немає іншого правдоподібного пояснення.

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Теги: Евросоюз, Російська Федерація, посол
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