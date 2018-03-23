ЄС вирішили відкликати посла з Росії

Це рішення було прийнято на саміті в Брюсселі

Глави країн-учасниць Європейського Союзу за підсумками саміту в Брюсселі, який відбувся 22 березня, прийняли рішення відкликати посла з Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає прес-служба ЄС в Twitter.

"Ми прийняли рішення відкликати посла ЄС в Росії», - йдеться в повідомленні.

Глави держав і урядів ЄС зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити економічні питання. Лідери розмовляли про соціальні питання і торгівлю. Вони також обговорили останні події у відносинах з Туреччиною і готувалися до майбутнього саміту ЄС - Західні Балкани, який відбудеться 17 травня. Також на саміті йшлося про оподаткування.

Нагадаємо, раніше президент Євроради повідомив, що Єврорада згодyf з урядом Сполученого Королівства в тому, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері, і що немає іншого правдоподібного пояснення.