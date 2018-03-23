Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дело Скрипаля: Евросовет поддержал обвинения Британии против РФ

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 03:16
Фото: Дональд Туск
Фото: Дональд Туск

Евросовет согласен, что, скорее всего, Россия ответственна за нападение в Солсбери

Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросовет согласен с Великобританией, что к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля причастна, скорее всего, Россия. Об этом он сообщил в своем микро-блоге в Twitter.

"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, скорее всего, Россия ответственна за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Великобритании доставили в больницу второго полицейского, который занимался расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Его лечат в амбулаторных условиях в районной больнице в Солсбери, где Сергей и Юлия находятся в критическом состоянии. У полицейского имеются незначительные симптомы отравления, в том числе раздражение кожи. Временный руководитель полиции графства Уилтшир признал, что специальное очищение главных мест, связанных с нападением, от наличия остатков химического вещества еще не началось. Тем временем Британия пока не собирается вводить санкции против РФ.

Дело Скрипаля: послы США, Франции, Германии и Китая не придут на встречу в МИД РФ Дело Скрипаля: посол Великобритании не придет на встречу в МИД РФ
Теги: Дональд Туск, Российская Федерация, Великобритания, Совет Европы
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top