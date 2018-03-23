Дело Скрипаля: Евросовет поддержал обвинения Британии против РФ

Евросовет согласен, что, скорее всего, Россия ответственна за нападение в Солсбери

Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросовет согласен с Великобританией, что к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля причастна, скорее всего, Россия. Об этом он сообщил в своем микро-блоге в Twitter.

"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, скорее всего, Россия ответственна за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", - говорится в сообщении.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) March 22, 2018

Напомним, в Великобритании доставили в больницу второго полицейского, который занимался расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Его лечат в амбулаторных условиях в районной больнице в Солсбери, где Сергей и Юлия находятся в критическом состоянии. У полицейского имеются незначительные симптомы отравления, в том числе раздражение кожи. Временный руководитель полиции графства Уилтшир признал, что специальное очищение главных мест, связанных с нападением, от наличия остатков химического вещества еще не началось. Тем временем Британия пока не собирается вводить санкции против РФ.