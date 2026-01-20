ЕС реагирует на репрессии в Иране: Фон дер Ляйен анонсировала санкции против режима

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала иранских протестующих и анонсировала новые санкции против Ирана за репрессии и поддержку войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Урсула фон дер Ляйен написала в Х.

Таким образом, глава Еврокомиссии подчеркнула солидарность Европейского Союза с протестующими.

"Европа полностью солидарна с храбрыми женщинами и мужчинами Ирана, которые рискуют жизнью, требуя свободы для себя и будущих поколений", - написала фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что ЕС уже ввел масштабные санкции против Ирана за нарушения прав человека, ядерную программу и поддержку России в войне против Украины. Среди мер были ограничения в финансовом секторе, запрет на экспорт отдельных технологий и персональные санкции против высокопоставленных чиновников.

Сейчас же Еврокомиссия предлагает новые ограничения на экспорт критических технологий для беспилотных летательных аппаратов и ракет, чтобы усложнить доступ Ирана к военным ресурсам. Кроме того, сейчас готовится пакет дополнительных санкций в ответ на жестокое подавление протестов в стране.

Европейские лидеры отмечают, что эти шаги имеют целью не только наказать режим, но и поддержать мирных демонстрантов, защитить права человека и предотвратить дальнейшее обогащение Ирана военными технологиями, которые могут использоваться для агрессии.

Со своей стороны, фон дер Ляйен призвала международное сообщество не оставаться равнодушным к событиям в Иране и продолжать давление на власть, чтобы обеспечить безопасность граждан и будущее страны.