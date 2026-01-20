ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС реагирует на репрессии в Иране: Фон дер Ляйен анонсировала санкции против режима

Вторник 20 января 2026 21:35
UA EN RU
ЕС реагирует на репрессии в Иране: Фон дер Ляйен анонсировала санкции против режима Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала иранских протестующих и анонсировала новые санкции против Ирана за репрессии и поддержку войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Урсула фон дер Ляйен написала в Х.

Таким образом, глава Еврокомиссии подчеркнула солидарность Европейского Союза с протестующими.

"Европа полностью солидарна с храбрыми женщинами и мужчинами Ирана, которые рискуют жизнью, требуя свободы для себя и будущих поколений", - написала фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что ЕС уже ввел масштабные санкции против Ирана за нарушения прав человека, ядерную программу и поддержку России в войне против Украины. Среди мер были ограничения в финансовом секторе, запрет на экспорт отдельных технологий и персональные санкции против высокопоставленных чиновников.

Сейчас же Еврокомиссия предлагает новые ограничения на экспорт критических технологий для беспилотных летательных аппаратов и ракет, чтобы усложнить доступ Ирана к военным ресурсам. Кроме того, сейчас готовится пакет дополнительных санкций в ответ на жестокое подавление протестов в стране.

Европейские лидеры отмечают, что эти шаги имеют целью не только наказать режим, но и поддержать мирных демонстрантов, защитить права человека и предотвратить дальнейшее обогащение Ирана военными технологиями, которые могут использоваться для агрессии.

Со своей стороны, фон дер Ляйен призвала международное сообщество не оставаться равнодушным к событиям в Иране и продолжать давление на власть, чтобы обеспечить безопасность граждан и будущее страны.

Напомним, массовые протесты в Иране, в частности в Тегеране, начались в конце декабря 2025 года преимущественно из-за внезапного падения курса национальной валюты - иранского риала, что повлекло резкое подорожание товаров и экономический кризис.

При этом президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".

Позже Дональд Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Иран
Новости
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины