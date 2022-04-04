ЕС разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины

Сообщается, что изменения предполагают гибкость перераспределении ресурсов между программами, финансируемыми Европейским фондом регионального развития и Европейским социальным фондом, для решения проблемы притока украинских беженцев.

Например, ресурсы ЕФРР, предназначенные для инфраструктурных проектов, могут быть перераспределены для оказания медицинских и образовательных услуг украинцам в странах ЕС.

Страны-участницы Евросоюза смогут использовать до 9,5 млрд евро в рамках транша 2022 года REACT-EU - одной из крупнейших программ государственных инвестиций ЕС. А также нераспределенные ресурсы политики сплочения в рамках бюджетного периода 2014-2020 годов.

По оценкам, расширенное финансирование, разблокирование программы сплочения и транш REACT-EU позволят направить на эти цели почати 17 млрд евро.