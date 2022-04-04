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ЕС разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины

Фото: на поддержку украинских беженцев в странах ЕС выделили еще 17 млрд евро (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз разрешил направить 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины. Сегодня Совет Евросоюза принял соответствующие законодательные поправки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что изменения предполагают гибкость перераспределении ресурсов между программами, финансируемыми Европейским фондом регионального развития и Европейским социальным фондом, для решения проблемы притока украинских беженцев.

Например, ресурсы ЕФРР, предназначенные для инфраструктурных проектов, могут быть перераспределены для оказания медицинских и образовательных услуг украинцам в странах ЕС.

Страны-участницы Евросоюза смогут использовать до 9,5 млрд евро в рамках транша 2022 года REACT-EU - одной из крупнейших программ государственных инвестиций ЕС. А также нераспределенные ресурсы политики сплочения в рамках бюджетного периода 2014-2020 годов.

По оценкам, расширенное финансирование, разблокирование программы сплочения и транш REACT-EU позволят направить на эти цели почати 17 млрд евро.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам.

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