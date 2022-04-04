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ЄС дозволив направити 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу біженцям з України

Фото: на підтримку українських біженців у країнах ЄС виділили ще 17 млрд євро (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз дозволив направити 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу біженцям з України. Сьогодні Рада Євросоюзу прийняла відповідні законодавчі поправки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що зміни передбачають гнучкість перерозподілу ресурсів між програмами, що фінансуються Європейським фондом регіонального розвитку та Європейським соціальним фондом, для вирішення проблеми припливу українських біженців.

Наприклад, ресурси ЄФРР, призначені для інфраструктурних проектів, можуть бути перерозподілені для надання медичних та освітніх послуг українцям у країнах ЄС.

Країни-учасниці Євросоюзу зможуть використовувати до 9,5 млрд євро в рамках траншу 2022 року REACT-EU - однієї з найбільших програм державних інвестицій ЄС. А також нерозподілені ресурси політики згуртування в рамках бюджетного періоду 2014-2020 років.

За оцінками, розширене фінансування, розблокування програми згуртування і транш REACT-EU дозволять направити на ці цілі 17 млрд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виділять Молдові 50 млн доларів для допомоги українським біженцям.

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