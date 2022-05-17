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В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины. Его примут завтра, - FAZ

Фото: ЕК разработала план восстановления Украины после войны (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией. Документ должен получить одобрение ЕС уже завтра, 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание FAZ.

Немецкое издание получило в свое распоряжение документ с планом восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.

В этом документе, как отмечает FAZ,

Напомним, на днях в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу отстроить один из пострадавших от войны регионов нашей страны.

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