В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины. Его примут завтра, - FAZ

Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией. Документ должен получить одобрение ЕС уже завтра, 18 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание FAZ.
Немецкое издание получило в свое распоряжение документ с планом восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.
В этом документе, как отмечает FAZ,
Напомним, на днях в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу отстроить один из пострадавших от войны регионов нашей страны.
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