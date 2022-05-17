RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України. Його ухвалять завтра, - FAZ

Фото: ЄК розробила план відбудови України після війни (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією. Документ повинен отримати схвалення ЄС вже завтра, 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.

Німецьке видання отримало у своє розпорядження документ з планом відбудови України, який буде розглядатися на завтрашньому засіданні Єврокомісії.

В цьому документі, як зазначає FAZ,

Нагадаємо, днями в рамках робочого візиту в Брюссель глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував Євросоюзу відбудувати один з постраждалих від війни регіонів нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаЕврокомиссияВійна Росії проти України