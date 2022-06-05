ЕС разработал план отказа от российского газа, - еврокомиссар

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", - сказал он.

По его словам, Путин годами делал все, чтобы разделить Европу.

"Он пытался разделить нас с помощью своей вакцины "Спутник", которая не сработала, он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today, а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас", - сказал Бретон.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС приходилось на Россию. Если когда-нибудь Кремль приостановит эти поставки, то ЕС будет готов.

"Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на него", - объявляет он.

По его словам, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год. "Этот новый план будет включать 50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих собой 25 млрд кубометров", - уточнил он. Перезапуск угольных электростанций также рассматривается как вариант.

Ранее Владимир Путин заявил, что если "недружественные" страны, покупающие российский газ, откажутся платить в рублях со счетов в России, они будут лишены поставок. "Газпром" прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию.

Список "недружественных стран", опубликованный в начале марта, включает США, членов Евросоюза, Великобританию, Канаду, Японию, Швейцарию, Тайвань, Южную Корею, Норвегию, а также Австралию. Государства ЕС являются основными потребителями российского газа.