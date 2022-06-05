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ЕС разработал план отказа от российского газа, - еврокомиссар

Фото еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз должен как можно скорее отказаться от импорта российского газа. ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона в эфире телеканала Europe 1/CNews.

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", - сказал он.

По его словам, Путин годами делал все, чтобы разделить Европу.

"Он пытался разделить нас с помощью своей вакцины "Спутник", которая не сработала, он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today, а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас", - сказал Бретон.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС приходилось на Россию. Если когда-нибудь Кремль приостановит эти поставки, то ЕС будет готов.

"Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на него", - объявляет он.

По его словам, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год. "Этот новый план будет включать 50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих собой 25 млрд кубометров", - уточнил он. Перезапуск угольных электростанций также рассматривается как вариант.

Ранее Владимир Путин заявил, что если "недружественные" страны, покупающие российский газ, откажутся платить в рублях со счетов в России, они будут лишены поставок. "Газпром" прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию.

Список "недружественных стран", опубликованный в начале марта, включает США, членов Евросоюза, Великобританию, Канаду, Японию, Швейцарию, Тайвань, Южную Корею, Норвегию, а также Австралию. Государства ЕС являются основными потребителями российского газа.

Напомним, Еврокомиссия одобрила долгосрочный план по переходу на возобновляемые источники энергии. Программа REPowerEU предполагает привлечение до 300 млрд евро. Около 10 млрд евро пойдут на финансирование недостающих звеньев инфраструктуры газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из России. Все остальное пойдет на ускорение и расширение перехода к чистой энергии.

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