ЄС розробив план відмови від російського газу, - єврокомісар

Європейський союз повинен якомога швидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара по внутрішньому ринку Тьєррі Бретона в ефірі телеканалу Europe 1/CNews.
"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект", - сказав він.
За його словами, Путін роками робив все, щоб розділити Європу.
"Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини "Супутник", яка не спрацювала, він робив все, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today, а тепер він використовує газ, щоб точно розділити нас", - сказав Бретон.
У 2021 році близько 45% імпорту природного газу в ЄС припадало на Росію. Якщо коли-небудь Кремль призупинить ці поставки, то ЄС буде готовий.
"Ми розробили план з моїми командами, щоб мати можливість реагувати на нього", - оголошує він.
За його словами, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік. "Цей новий план буде включати 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 млрд на існуючих трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що представляють собою 25 млрд кубометрів", - уточнив він. Перезапуск вугільних електростанцій також розглядається як варіант.
Раніше Володимир Путін заявив, що якщо "недружні" країни, які купують російський газ, відмовляться платити в рублях з рахунків в Росії, вони будуть позбавлені поставок. "Газпром" зупинив поставки в Болгарію, Польщу, Нідерланди, Данію і Фінляндію.
Список "недружніх країн", опублікований на початку березня, включає США, членів Євросоюзу, Великобританію, Канаду, Японію, Швейцарію, Тайвань, Південну Корею, Норвегію, а також Австралію. Держави ЄС є основними споживачами російського газу.
Нагадавши, Єврокомісія схвалила довгостроковий план щодо переходу на відновлювані джерела енергії. Програма REPowerEU передбачає залучення до 300 млрд євро. Близько 10 млрд євро підуть на фінансування відсутніх ланок інфраструктури газу, СПГ і нафти, щоб зупинити поставки з Росії. Все інше піде на прискорення і розширення переходу до чистої енергії.
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