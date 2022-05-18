ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еврокомиссия одобрила план перехода к чистой энергии и отказа импорта из России

Новина українською →
Брюссель, Среда 18 мая 2022 15:14
Еврокомиссия одобрила план перехода к чистой энергии и отказа импорта из России Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия одобрила долгосрочный план по переходу на возобновляемые источники энергии. Программа REPowerEU предполагает привлечение до 300 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, около 10 млрд евро пойдут на финансирование недостающих звеньев инфраструктуры газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из России. Все остальное пойдет на ускорение и расширение перехода к чистой энергии.

"Мы знаем, что когда Европа действует сообща, у нее больше влияния. Лидеры правительств ЕС договорились о создании платформы для совместной закупки газа, СПГ и водорода. В рамках REPowerEU мы предлагаем совместный механизм закупок и совместную работу со странами-поставщиками", - сказала она.

Еврокомиссия предлагает повысить цели ЕС по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии к 2030 году. Предполагается нарастить долю возобновляемой энергии до 45% и сократить энергопотребление на 13%.

Урсулы фон дер Ляйен заявила, что предлагается ввести обязательство по установке солнечных батарей на крышах коммерческих и общественных зданий с 2025 года и для новых жилых зданий с 2029 года.

Ранее в Минфине США заявили о намерении предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть. Это должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины