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В ЕС рассматривают введение электронных виз для граждан третьих стран

Автор: Артур Родивилов

Европейская комиссия начинает общественные консультации для оценки вероятности введения электронных виз на въезд в ЕС для граждан третьих стран. Они заменят бумажные стикеры, проставляемые в загранпаспортах.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги путешественников. Также это упростит работу консульских ведомств, обеспечит высокий уровень безопасности на внешних границах Европейского союза.

В Еврокомиссии уже заявляли о намерении модернизировать и перевести в цифровой формат большинство общественных услуг в ЕС.

Европейская комиссия проведет консультации с 11 марта по 3 июня. Результаты будут известны до конца 2021 года.

Обновленный пакт ЕС по вопросам миграции и убежища определяет задачи полной цифровизации визовых процедур до 2025 года.

Напомним, что с 2018 года стартовало онлайн оформление иностранцам электронных виз (е-виза) для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Граждане 46 стран могут оформить визу в Украину, не выходя из дома.

Отметим, ранее в МИД назвали страны-лидеры по оформлению электронных виз в Украину.

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