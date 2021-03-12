В ЕС рассматривают введение электронных виз для граждан третьих стран

Бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги путешественников. Также это упростит работу консульских ведомств, обеспечит высокий уровень безопасности на внешних границах Европейского союза.

В Еврокомиссии уже заявляли о намерении модернизировать и перевести в цифровой формат большинство общественных услуг в ЕС.

Европейская комиссия проведет консультации с 11 марта по 3 июня. Результаты будут известны до конца 2021 года.

Обновленный пакт ЕС по вопросам миграции и убежища определяет задачи полной цифровизации визовых процедур до 2025 года.