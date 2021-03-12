В ЄС розглядають введення електронних віз для громадян третіх країн

Європейська комісія розпочинає громадські консультації для оцінки ймовірності введення електронних віз на в'їзд до ЄС для громадян третіх країн. Вони замінять паперові стікери, що проставляються в закордонних паспортах.
Безконтактна процедура дозволить заощадити час і гроші мандрівників. Також це спростить роботу консульських відомств, забезпечить високий рівень безпеки на зовнішніх кордонах Європейського союзу.
У Єврокомісії вже заявляли про намір модернізувати та перевести в цифровий формат більшість громадських послуг в ЄС.
Європейська комісія проведе консультації з 11 березня по 3 червня. Результати будуть відомі до кінця 2021 року.
Оновлений пакт ЄС з питань міграції та притулку визначає завдання повної цифровізації візових процедур до 2025 року.
Нагадаємо, що з 2018 року стартувало онлайн оформлення іноземцям електронних віз (е-віза) для в'їзду в Україну з діловою або туристичною метою. Громадяни 46 країн можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому.
Відзначимо, раніше в МЗС назвали країни-лідери з оформлення електронних віз в Україну.