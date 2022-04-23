ЕС рассматривает "умные санкции" против российской энергетики, - еврокомиссар

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС касательно российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

"Поэтому могут быть некоторые нюансы, но эта работа продолжается", - заявил Домбровскис.

При этом он отметил, что технически санкции могут быть введены в течение одной-двух недель, однако для этого нужна согласованость всех членов ЕС.

"Вопрос здесь в основном в том, что санкции требуют единогласия среди государств-членов, поэтому эти политические дискуссии продолжаются параллельно", - добавил еврокомиссар.

В то же время министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что во время визита в Вашингтон обсуждала с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо следующий раунд санкций в отношении России.

Министр подчеркнула, что Литва настаивает на санкциях против энергетического и финансового сектора РФ. Главная их цель ослабить экономику России и усадить Владимира Путина за стол переговор.