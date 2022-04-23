ЄС розглядає "розумні санкції" проти російської енергетики, - єврокомісар

За словами представника Єврокомісії, ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

"Тому можуть бути деякі нюанси, але ця робота триває", - заявив Домбровскіс.

При цьому він зазначив, що технічно санкції можуть бути введені протягом одного-двох тижнів, однак для цього потрібна узгодженість всіх членів ЄС.

"Питання тут в основному в тому, що санкції вимагають одностайності серед держав-членів, тому ці політичні дискусії тривають паралельно", - додав єврокомісар.

Водночас міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте сказала, що під час візиту до Вашингтона обговорювала із заступником міністра фінансів США Уоллі Адейемо наступний раунд санкцій щодо Росії.

Міністр підкреслила, що Литва наполягає на санкціях проти енергетичного і фінансового сектора РФ. Головна їхня мета послабити економіку Росії і посадити Володимира Путіна за стіл переговорів.