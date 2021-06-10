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ЕС рассматривает РФ только как участника конфликта на востоке Украины, - Мишель

Автор: Андрей Василюк

Евросоюз рассматривает Россию исключительно как участника войны на востоке Украины, а не как посредника. ЕС не признает незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма.

Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на совместной пресс-конференции по участию руководства ЕС в саммите "Большой семерки".

Он подчеркнул, что Россия будет одной из главных тем саммита. Мишель заверил, что партнеры G7 имеют единое мнение относительно деструктивных действий России.

"ЕС осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами ЕС", - сказал президент Евросовета.

По его словам, на этой неделе во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высказал позицию Евросоюза относительно вооруженного конфликта на востоке Украины.

"В конфликте на востоке Украины, я повторяю, мы рассматриваем Россию не как посредника, а как участника конфликта. Мы не признаем и не будем признавать незаконной аннексии Россией Крыма", - подчеркнул Мишель.

Напомним, 9 июня послы Евросоюза утвердили продолжение запрета на инвестирование в оккупированном Россией Крыму. Официальное решение обнародуют в ближайшие дни.

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма российской армией. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.

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