ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым еще на год

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", - написал он.

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма российской армией. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.

Напомним, в 2020 году Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года. Кроме того, шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.