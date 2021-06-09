ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым еще на год

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 10:56
ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым еще на год Фото: ЕС запретил инвестиции в Крым еще на год (naslovi.eu)
Автор: РБК-Украина

Послы Евросоюза утвердили продление запрета на инвестирование в оккупированном Россией Крыму. Официальное решение обнародуют в ближайшие дни.

Об этом в Twitter заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Решение, по данным журналиста, было принято сегодня.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", - написал он.

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма российской армией. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.

Напомним, в 2020 году Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года. Кроме того, шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз Крым Санкции
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина