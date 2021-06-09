ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым еще на год
Послы Евросоюза утвердили продление запрета на инвестирование в оккупированном Россией Крыму. Официальное решение обнародуют в ближайшие дни.
Об этом в Twitter заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Решение, по данным журналиста, было принято сегодня.
"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", - написал он.
ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма российской армией. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.
Напомним, в 2020 году Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года. Кроме того, шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.
Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.