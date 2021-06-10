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ЄС розглядає Росію виключно як учасника конфлікту на сході України, - Мішель

Автор: Андрій Василюк

Євросоюз розглядає Росію виключно як учасника війни на сході України, а не як посередника. ЄС не визнає незаконної анексії Російською Федерацією українського Криму.

Про це президент Європейської ради Шарль Мішель заявив на спільній прес-конференції щодо участі керівництва ЄС у саміті "Великої сімки.

Він наголосив, що Росія буде однією з головних тем саміту. Мішель запевнив, що партнери G7 мають єдину думку щодо деструктивних дій Росії.

"ЄС засуджує незаконні, провокативні та руйнівні дії Росії проти ЄС, його країн-членів та за межами ЄС", - сказав президент Євроради.

За його словами, цього тижня під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив позицію Євросоюзу щодо збройного конфлікту на сході України.

"В конфлікті на сході України, я повторюю, ми розглядаємо Росію не як посередника, а як учасника конфлікту. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконної анексії Росією Криму", - підкреслив Мішель.

Нагадаємо, 9 червня посли Євросоюзу затвердили продовження заборони на інвестування в окупованому Росією Криму. Офіційне рішення оприлюднять найближчими днями.

ЄС запровадив санкції у 2014 році після окупації Криму російською армією. Відтоді термін їх дії щорічно продовжуються. Санкції включають заборону на інвестиції в Криму, а також заборону на імпорт продукції з Криму в країни ЄС.

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