Ответственные за отравления Навального: Германия объяснила санкции против россиян

Фото: Хайко Маас (twitter.com/HeikoMaas)

Российские граждане, в отношении которых ЕС ввел санкции, могут рассматриваться как ответственные за отравление Алексея Навального. Это "сигнал" от европейцев для Москвы.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, меры направлены на отдельных лиц и учреждение, "которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление".



Маас отметил, что отравление Навального "бросает тень" на отношения Евросоюза и России.



Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия даст ответ на новые санкции Евросоюза, которые ввели из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он назвал их сознательным недружественным шагом ЕС.

Напомним, 15 октября Европейский союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления Навального. Они предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Кроме того, еще одна страна присоединится к санкциям ЕС против России по делу Навального.