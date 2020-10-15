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У Путина назвали недружественным шагом новые санкции ЕС

Москва, Четверг 15 октября 2020 15:03
У Путина назвали недружественным шагом новые санкции ЕС
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия даст ответ на новые санкции Евросоюза, которые ввели из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он назвал их сознательным недружественным шагом ЕС.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Кремль даст тот ответ Евросоюзу, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации.

"К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России, Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной", - сказал Песков.

Напомним, сегодня Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления Навального. Они предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Кроме того, еще одна страна присоединится к санкциям ЕС против России по делу Навального.

Также ранее в России заявляли, что Москва готова зеркально ответить на европейские санкции.

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