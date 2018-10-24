В ЕС рассказали о своих ожиданиях от президентских и парламентских выборов в Украине

Фото: Хюг Мингарелли (РБК-Украина)

В ЕС надеются на привлечение во время выборов в Украине иностранной миссии наблюдателей и усиление киберзащиты

В Евросоюзе надеются, что грядущие президентские и парламентские выборы в Украине состоятся надлежащим образом. Об этом во время пресс-брифинга рассказал глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

Также он напомнил, что кроме президентских и парламентских выборов в 2019 году, еще до конца этого года в Украине должны состояться выборы в объединенных территориальных общинах. Кроме того, на выборы в 2019 году в Украину могут приехать международные наблюдатели.

"И мы надеемся, что они (выборы, - ред.) пройдут должным образом, что воля украинского народа будет высказана на этих выборах, что миссия наблюдателей за выборами прибудет в Украину", - сказал он, отметив также важность усиления позиций в сфере киберзащиты.

"Мы надеемся также, что, возможно, будут осуществлены какие-то усилия также в сфере киберзащиты для того, чтобы если бы кому-то захотелось повлиять на ход выборов на обработку данных и прочее, то чтобы эти попытки были прекращены или чтобы им можно было предотвратить", - сказал Мингарелли.

При этом посол подчеркнул важность роли, которую играют медиа во время проведения выборов.

"Роль медиа в обеспечении надлежащего прохождения выборов является очень большим, хотя, конечно, мы понимаем, что многим СМИ в Украине сейчас не хватает финансовых средств и другого. Например, государственные СМИ, общественные СМИ, которые не являются вполне частными, они могли бы лучше финансироваться на период выборов и таким образом они могли бы способствовать более успешному внедрению и воплощению реформ в различных сферах жизни Украины", - добавил Мингарелли.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами.