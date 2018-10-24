У ЄС розповіли про свої очікування від президентських та парламентських виборів в Україні 

Фото: Хюг Мінгареллі (РБК-Україна)

У ЄС сподіваються на залучення під час виборів в Україні іноземної місії спостерігачів та посилення кіберзахисту

У Євросоюзі сподіваються, що прийдешні президентські та парламентські вибори в Україні відбудуться належним чином. Про це під час прес-брифінгу розповів глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

Також він нагадав, що окрім президентських і парламентських виборів у 2019 році, ще до кінця цього року в Україні мають відбутися вибори в об'єднаних територіальних громадах. Крім того, на вибори у 2019 році в Україну можуть прибути міжнародні спостерігачі.

"І ми сподіваємося, що вони пройдуть належним чином, що воля українського народу буде висловлена на цих виборах, що місія спостерігачів за виборами прибуде в Украіну", - сказав він, наголосивши також на важливості посилення позицій у сфері кіберзахисту.

"Ми сподіваємося також, що, можливо, будуть здійснені якісь зусилля також у сфері кіберзахисту для того, щоби якщо б комусь захотілося вплинути на хід виборів на опрацювання даних та інше, то щоб ці спроби були припинені або щоб їм можна було запобігти", - сказав Мінгареллі.

При цьому посол наголосив і на важливості ролі, яку відіграють медіа під час проведення виборів.

"Роль медіа у забезпеченні належного проходження виборів є дуже великою, хоча, звичайно, ми розуміємо, що багатьом ЗМІ в Україні зараз бракує коштів фінансових та іншого. Наприклад, державні ЗМІ, громадські ЗМІ, які не є цілком приватними, вони могли б краще фінансуватися на період виборів і таким чином вони могли б сприяти більш успішному впровадженню та втіленню реформ у різних сферах життя України", - додав Мінгареллі.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами.