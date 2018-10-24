ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У ЄС розповіли про свої очікування від президентських та парламентських виборів в Україні 

Новини » Вибори 2019    24.10.2018 - 13:48
Фото: Хюг Мінгареллі (РБК-Україна)
Фото: Хюг Мінгареллі (РБК-Україна)

У ЄС сподіваються на залучення під час виборів в Україні іноземної місії спостерігачів та посилення кіберзахисту

У Євросоюзі сподіваються, що прийдешні президентські та парламентські вибори в Україні відбудуться належним чином. Про це під час прес-брифінгу розповів глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

Також він нагадав, що окрім президентських і парламентських виборів у 2019 році, ще до кінця цього року в Україні мають відбутися вибори в об'єднаних територіальних громадах. Крім того, на вибори у 2019 році в Україну можуть  прибути міжнародні спостерігачі.

"І ми сподіваємося, що вони пройдуть належним чином, що воля українського народу буде висловлена на цих виборах, що місія спостерігачів за виборами прибуде в Украіну", - сказав він, наголосивши також на важливості посилення позицій у сфері кіберзахисту. 

"Ми сподіваємося також, що, можливо, будуть здійснені якісь зусилля також у сфері кіберзахисту для того, щоби якщо б комусь захотілося вплинути на хід виборів на опрацювання даних та інше, то щоб ці спроби були припинені або щоб їм можна було запобігти", - сказав Мінгареллі.  

При цьому посол наголосив і на важливості ролі, яку відіграють медіа під час проведення виборів. 

"Роль медіа у забезпеченні належного проходження виборів є дуже великою, хоча, звичайно, ми розуміємо, що багатьом ЗМІ в Україні зараз бракує коштів фінансових та іншого. Наприклад, державні ЗМІ, громадські ЗМІ, які не є цілком приватними, вони могли б краще фінансуватися на період виборів і таким чином вони могли б сприяти більш успішному впровадженню та втіленню реформ у різних сферах життя України", - додав Мінгареллі.  

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами.

Перед виборами РФ буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну, - Клімкін Втручання Росії у вибори США було неефективним, - радник Трампа
Новини України ЕвросоюзвыборыМингарелли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся