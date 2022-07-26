В ЕС рассказали, поможет ли план сокращения потребления газа пережить зиму

Соглашение, заключенное странами Европейского Союза по сокращению потребления газа, должно обеспечить достаточную его экономию, чтобы его хватило на среднюю зиму, если Россия полностью прекратит поставки в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон во вторник, 26 июля, во время экстренной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, передает Reuters .

"Наши первоначальные расчеты показывают, что даже если бы все исключения были использованы в полном объеме, мы бы добились сокращения спроса, которое помогло бы нам безопасно пережить обычную зиму", - сказала Симсон на пресс-конференции.

Как сообщалось, страны-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.

Отметим, что биржевая цена на газ в Европе впервые с марта этого года превысила отметку 2000 долларов за тысячу кубометров.

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