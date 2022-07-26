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В ЕС рассказали, поможет ли план сокращения потребления газа пережить зиму

Фото: Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Соглашение, заключенное странами Европейского Союза по сокращению потребления газа, должно обеспечить достаточную его экономию, чтобы его хватило на среднюю зиму, если Россия полностью прекратит поставки в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон во вторник, 26 июля, во время экстренной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, передает Reuters.

"Наши первоначальные расчеты показывают, что даже если бы все исключения были использованы в полном объеме, мы бы добились сокращения спроса, которое помогло бы нам безопасно пережить обычную зиму", - сказала Симсон на пресс-конференции.

Как сообщалось, страны-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.

Отметим, что биржевая цена на газ в Европе впервые с марта этого года превысила отметку 2000 долларов за тысячу кубометров.

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