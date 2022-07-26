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Цена газа в Европе подскочила до максимума с марта

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Киев, Вторник 26 июля 2022 13:08
Цена газа в Европе подскочила до максимума с марта Фото: цены на газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубометров (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта этого года превысила отметку 2000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, во вторник, 26 июля, цена августовского фьючерса на хабе TTF достигла 189,75 евро за МВт/ч - около 2033 долларов за 1 тысячу кубометров.

Резкий рост цены на газ в Европе произошел из-за действий российского "Газпрома".

Как известно, вчера "Газпром" сообщил, что на газопроводе "Северный поток" останавливают еще одну турбину Siemens на станции "Портовая". Уже с 7 утра в среду, 27 июля, объем газа, который будет транспортироваться "Северным потоком", будет не более 33 млн кубов в сутки.

В то же время в Германии сообщили, что для сокращения поставок нет технических причин.

Кроме того, компания Siemens Energy сообщила, что турбина, которая, по заявлениям Москвы, ограничивает мощность газопровода "Северный поток-1", готова к доставке. Однако РФ тормозит ее ввоз после ремонта.

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