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В ЄС розповіли, чи допоможе план скорочення споживання газу пережити зиму

Фото: Європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Угода, укладена країнами Європейського Союзу щодо скорочення споживання газу, має забезпечити достатню його економію, щоб її вистачило на середню зиму, якщо Росія повністю припинить постачання у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейського комісара з енергетики Кадрі Сімсон у вівторок, 26 липня, під час екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters.

"Наші початкові розрахунки показують, що навіть якби всі винятки були використані в повному обсязі, ми б досягли скорочення попиту, яке б допомогло нам безпечно пережити звичайну зиму", - сказала Сімсон на прес-конференції.

Як повідомлялося, країни-члени ЄС сьогодні досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.

Зазначимо, що біржова ціна на газ у Європі вперше з березня цього року перевищила позначку 2000 доларів за тисячу кубометрів.

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