ЕС расширит санкции против России за оккупацию Крыма

В Европейском союзе решили расширить санкции против России за оккупацию Крыма. В списки внесут нескольких человек, причастных к организации российских выборов на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС решили добавить еще 5 человек в санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины. Это связано с содействием выборам в Государственную думу, которые прошли в Крыму", - отметил журналист.

По его словам, официально санкции будут расширены в этом месяце. В текущий список внесены 177 человек и 48 юридических лиц.