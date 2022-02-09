ЄС розширить санкції проти Росії за окупацію Криму

У Європейському союзі вирішили розширити санкції проти Росії за окупацію Криму. До списків внесуть кількох осіб, причетних до організації російських виборів на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС вирішили додати ще 5 осіб до списку санкцій за підрив територіальної цілісності України. Це пов'язано зі сприянням виборам до Державної думи, які пройшли в Криму", - зазначив журналіст.

За його словами, офіційно санкції будуть розширені в цьому місяці. До поточного списку внесено 177 осіб та 48 юридичних осіб.