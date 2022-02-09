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ЕС расширит санкции против России за оккупацию Крыма

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Брюссель, Среда 09 февраля 2022 15:34
ЕС расширит санкции против России за оккупацию Крыма Фото: санкции против России будут расширены (naslovi.eu)
Автор: Илона Свиридова

В Европейском союзе решили расширить санкции против России за оккупацию Крыма. В списки внесут нескольких человек, причастных к организации российских выборов на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС решили добавить еще 5 человек в санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины. Это связано с содействием выборам в Государственную думу, которые прошли в Крыму", - отметил журналист.

По его словам, официально санкции будут расширены в этом месяце. В текущий список внесены 177 человек и 48 юридических лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва, Болгария, Румыния, Дания и ряд других стран инициировали внесение в санкционные списки еще пять человек или организаций. Также сообщалось, что Германия изначально была против расширения санкций против России, но потом передумала.

До этого ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России.

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