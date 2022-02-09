ЄС розширить санкції проти Росії за окупацію Криму
У Європейському союзі вирішили розширити санкції проти Росії за окупацію Криму. До списків внесуть кількох осіб, причетних до організації російських виборів на півострові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Посли ЄС вирішили додати ще 5 осіб до списку санкцій за підрив територіальної цілісності України. Це пов'язано зі сприянням виборам до Державної думи, які пройшли в Криму", - зазначив журналіст.
За його словами, офіційно санкції будуть розширені в цьому місяці. До поточного списку внесено 177 осіб та 48 юридичних осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва, Болгарія, Румунія, Данія і ряд інших країн ініціювали внесення до санкційних списків ще п'ять осіб або організацій. Також повідомлялося, що Німеччина спочатку була проти розширення санкцій проти Росії, але потім передумала.
До цього ЄС ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії.