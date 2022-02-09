ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС розширить санкції проти Росії за окупацію Криму

Новость на русском →
Брюссель, Середа 09 лютого 2022 15:34
ЄС розширить санкції проти Росії за окупацію Криму Фото: санкції проти Росії будуть розширені (naslovi.eu)
Автор: Ілона Свиридова

У Європейському союзі вирішили розширити санкції проти Росії за окупацію Криму. До списків внесуть кількох осіб, причетних до організації російських виборів на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС вирішили додати ще 5 осіб до списку санкцій за підрив територіальної цілісності України. Це пов'язано зі сприянням виборам до Державної думи, які пройшли в Криму", - зазначив журналіст.

За його словами, офіційно санкції будуть розширені в цьому місяці. До поточного списку внесено 177 осіб та 48 юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва, Болгарія, Румунія, Данія і ряд інших країн ініціювали внесення до санкційних списків ще п'ять осіб або організацій. Також повідомлялося, що Німеччина спочатку була проти розширення санкцій проти Росії, але потім передумала.

До цього ЄС ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Крим Санкції проти Росії
NEWS
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі